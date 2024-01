Lavori sulla linea per Piadena. Dibattito aperto in Comune

Il dibattito sul raddoppio della tratta ferroviaria Codogno-Piadena arriva nel Basso Lodigiano. L’intervento complessivo, da ovest verso est per circa 90 chilometri, è inserito all’interno del “Programma Regionale Mobilità e Trasporti“ di Regione Lombardia. Il progetto della Codogno-Piadena è suddiviso in due lotti. Il primo da Codogno a Cavatigozzi, per circa 22 chilometri, e il secondo, da Cremona a Piadena, per circa 28 chilometri. Il costo dei lavori sarà di 1 miliardo di euro. Il pubblico dibattito si tiene oggi alle 17 nella Sala Santelli del municipio, in via Vittorio Emanuele. Tutti possono partecipare per ricevere maggiori informazioni, porre quesiti e suggerimenti per migliorare l’opera. Il 5 dicembre Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, insieme a Rete Ferroviaria Italiana, aveva aggiornato, a palazzo Lombardia, sul raddoppio della linea sottolineando come si tratta "di un’opera fondamentale per il territorio, che permetterà a lavori ultimati, di avere una percorrenza sull’intera tratta di ben 10 treni all’ora, rispetto ai 4 attuali". P.A.