Lavori all’istituto per Ragionieri, si parte l’11 marzo senza traslochi

Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Calamandrei di Codogno, "per quest’anno scolastico gli studenti non saranno trasferiti". Buone notizie per le famiglie in merito all’intervento da 5,1 milioni di euro, all’istituto per ragionieri codognese, finanziato con risorse Pnrr. Ieri pomeriggio in Provincia si è tenuto un vertice indetto dal presidente Fabrizio Santantonio, cui il sindaco di Codogno Francesco Passerini ha deciso di non partecipare, lamentando una condivisione pressochè nulla sull’iter decisionale. Sono stati presenti invece le dirigenze di Ufficio Scolastico territoriale, Calamandrei e Centro per l’Istruzione degli Adulti, oltre al Sindaco di Casalpusterlengo. I lavori, è stato comunicato da Palazzo San Cristoforo al termine dell’incontro, inizieranno a marzo (indicativamente il giorno 11) senza che ciò comporti nella prima fase di cantiere il trasferimento delle attività didattiche, che potranno proseguire in sede sino a conclusione del corrente anno scolastico, comprese le sessioni di esame".

Sarà quindi evitato il disagio di un trasloco ad anno in corso. Il primo lotto dell’intervento sarà infatti circoscritto alla porzione di più datata edificazione del complesso, ad esclusione di 4 aule che resteranno disponibili per l’attività didattica, così come tutto il resto dell’Istituto. Gli ultimi dettagli per l’allestimento dell’area di cantiere verranno definiti a metà febbraio. La consegna all’impresa della restante parte del complesso scolastico avverrà a conclusione delle attività didattiche, entro la metà del mese di luglio, e nel corso dell’estate verrà programmato e realizzato il trasferimento nella sede provvisoria individuata negli spazi della Casa del Giovane, mettendo a punto tutti i relativi aspetti, comprese l’individuazione di una nuova collocazione per le attività del Cpia e la valutazione di integrazioni o modifiche da apportare al programma dei servizi di trasporto pubblico. Gli studenti residenti a Casalpusterlengo che, a gennaio, avevano acquistato un abbonamento mensile, anziché la seconda tranche del 10 mesi agevolato (in vista di un trasferimento di sede da febbraio che poi non si è più reso necessario) potranno sottoscrivere tale seconda rata ad un prezzo decurtato di quello del mensile, recandosi alla biglietteria Star Mobility di Lodi entro il 12 febbraio. P.A.