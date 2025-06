Aiuto concreto a chi ha bisogno. Una tonnellata di prodotti donati

La città risponde alla solidarietà: tonnellate di prodotti raccolti con "Dona una Spesa". Anche quest’anno, la provincia di Lodi ha dimostrato un grande cuore. In occasione dell’iniziativa solidale "Dona una Spesa", promossa da Conad Centro Nord, in collaborazione con Csv Lombardia Sud Ets e numerose associazioni locali, i lodigiani hanno risposto con entusiasmo all’appello alla solidarietà. L’iniziativa, che si è svolta contemporaneamente in 23 punti vendita delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 10 tonnellate di prodotti, destinati alle famiglie in difficoltà. Un risultato importante, raggiunto anche grazie all’impegno di 357 volontari appartenenti a 43 realtà associative del territorio. In provincia di Lodi, in particolare, la mobilitazione è stata significativa: 56 volontari, in rappresentanza di 7 associazioni, hanno presidiato i supermercati, distribuendo sacchetti vuoti ai clienti e raccogliendo generi alimentari non deperibili e beni di prima necessità. Alla fine della giornata, il bilancio è stato più che positivo: 1.073,71 chilogrammi di prodotti raccolti. Una vera e propria ondata di solidarietà.

I punti vendita lodigiani coinvolti sono stati cinque. A Lodi città sono stati raccolti 446,40 kg, a Codogno 253,74 kg, a San Rocco al Porto 320,32 kg, a Sant’Angelo Lodigiano 46 kg e a Turano Lodigiano 7,25 kg. Piccoli e grandi contributi che, messi insieme, faranno la differenza per molte famiglie in difficoltà. Tra le associazioni attive nella raccolta: Fondazione Casa della Comunità con Famiglia Nuova, la parrocchia San Giovanni Bosco di Codogno, la Cooperativa Sociale Nuovo Cammino, la Comunità Oasi7, la Pro loco di Boffalora d’Adda e la parrocchia di Turano Lodigiano. A tutte loro, il merito di aver reso possibile un’iniziativa che trasforma un gesto quotidiano, come fare la spesa, in un concreto atto di generosità verso i bisognosi.Paola Arensi