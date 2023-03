Lavoratori Icr in rivolta Sarà sciopero

I lavoratori dell’azienda Icr di Lodi, colosso che produce cosmetici, annunciano blocco degli straordinari fino a nuova trattativa, sciopero e mobilitazione per venerdì 31 marzo. Dalle 9 sarà organizzato un presidio davanti ai cancelli dell’azienda. "Promuoviamo lo stato di agitazione e una prima giornata di sciopero di 8 ore per i lavoratori – chiarisce il sindacato Ugl chimici, tramite le rappresentanze sindacali unitarie –. Abbiamo ricevuto mandato dalla stragrande maggioranza dei dipendenti presenti alle assemblee del 17 marzo". Le motivazioni della protesta sono l’indisponibilità totale dell’azienda a contrattare le maggiorazioni richieste dai lavoratori, per il turno notturno ed i sabati straordinari; inadeguate, inefficaci ed inefficienti condizioni di lavoro a livello quali-quantitativo con infruttuose attività produttive rispetto alle attese, in particolare riferimento al turno notturno; difficoltà a conciliare tempi di lavoro con i tempi di vita familiare, di personale prevalentemente femminile, a fronte di una indisponibilità aziendale ad introdurre una turnazione differente (primo-secondo-giornata, come già attuato in passato), rispetto all’attuale (notte-secondo-primo). P.A.