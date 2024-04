L’auto finisce in una roggia. Mamma e bimba di sei mesi salvate e portate in ospedale

Serie di incidenti, fortunatamente con conseguenze non gravissime per i protagonisti, succedutisi in poche ore dal pomeriggio di mercoledì a ieri mattina.

Il primo sinistro è successo sulla strada che da Pandino va ad Agnadello, nel pomeriggio intorno alle 15.30, dove una mamma di 34 anni di Vailate, con a bordo della sua Hyundai Tucson la figlia di sei mesi, è uscita di strada finendo in una roggia, fortunatamente senza acqua. Qualcuno ha visto ed è prontamente intervenuto aiutando la donna a uscire dalla vettura che si era messa di taglio. Sul posto auto medica e ambulanza delle Croce Verde di Crema. Mamma e figlia sono state stabilizzate in ambulanza. Dopo di che sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi e qui ricoverate in codice giallo. Le loro condizioni non preoccupano i medici e gli accertamenti hanno dato esiti negativi.

Secondo incidente mercoledì sera intorno alle 22, quando un 53enne di Rivolta d’Adda, mentre andava verso Spino, ha perso il controllo della sua Nissan Micra, ha attraversato la carreggiata, ha preso un palo della luce e si è ribaltato, procurandosi alcune ferite. Il rivoltano è stato portato nel pronto soccorso del San Raffaele di Milano e ricoverato in codice giallo.

Senza feriti, invece, l’ennesimo incidente all’incrocio di San Michele di Ripalta Cremasca. Ieri mattina intorno alle 9 una Mercedes ha attraversato la strada andando a sbattere contro un furgone che proveniva dalla sua destra. Danni alle auto, traffico fermo per un’ora, ma nessuna conseguenza per la 58enne di Crema alla guida dell’auto e il 34enne di Capergnanica sul furgone. Sul posto la polizia intercomunale che ha eseguito i rilievi e regolato il traffico.

P.G.R.