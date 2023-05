L’arcivescovo Fisichella tra gli ospiti della casa di riposo

Domenica, alla Fondazione opere pie di Codogno, è stato ospite e ha celebrato la messa, monsignor Rino Fisichella, 71enne, arcivescovo originario di Codogno. Lo hanno accolto il direttore Giovanni Grecchi, la presidente degli Amici della casa di riposo Rosy Rossetti, la vicesindaco Raffaella Novati e l’assessore Severino Giovannini. Il sacerdote non ha dimenticato di salutare e benedire tanti anziani ospiti. E’ seguita la premiazione dei lavoratori della struttura, arrivati all’età della pensione, con la gratitudine di colleghi, direzione ed ospiti: Lucia Fraschini, Silvana Vignati, Giovanna Samarati, Anna Rampini, Anna Maria Roma, Pierina Riboli, Nadia Rocco, Patrizia Reguzzi, Enrica Tinelli. L’intrattenimento della giornata è stata completato da una interessante mostra, predisposta, su pannelli, nel cortile della Fondazione. Riprendeva l’iniziativa “Noi abbiamo fatto il ‘900 e le sue storie, adesso c’è un nuovo capitolo da scrivere : ora tocca a voi“ e riassumeva l’esperienza degli anziani delle Opere pie di Codogno con Inside out by Jr.

Dal 31 gennaio al 14 febbraio, infatti, la piazza Duomo di Milano è stata teatro di una straordinaria edizione del progetto Inside out dello street art Jr. Per due settimane, le pareti esterne del museo del ‘900 e del Secondo Arengario di Milano, sono state ricoperte da 1000 ritratti degli anziani residenti in 40 residenze sanitarie assistenziali. Tra questi 50 anziani ospiti di Codogno. P.A.