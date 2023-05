L’appello di Legambiente "Necessario un piano di adatttamento al clima"

di Paola Arensi

"Il Lodigiano deve avere e applicare un “Piano di Adattamento al cambiamento climatico“ aggiornato". La pensa così Andrea Poggio (foto), portavoce di Legambiente, pensando a quanto sta accadendo nella Pianura Padana e in particolare in Emilia Romagna. "Dopo la siccità, ora le alluvioni e tra un mese arriveranno le ondate di calore – dice –. Per far fronte agli eventi meteorologici estremi, dobbiamo redigere e applicare un aggiornato “Piano di Adattamento“ in Lombardia e in Provincia – insiste Poggio –. È necessario subito tavolo di coordinamento cui si siedano Prefetto, Provincia di Lodi e Comuni". "Rischiamo di subire un cambiamento di portata ben più vasta: la maggior frequenza di fenomeni meteorologici estremi, persino la contemporaneità di siccità e alluvioni a pochi chilometri – aggiunge –. In Emilia Romagna, dopo il momento dell’emergenza, sarà il momento della conta dei danni e poi della ricostruzione. E se dopo l’allarme siccità ed ora della pioggia e delle alluvioni, dobbiamo prepararci all’allarme ondate di calore (assistenza anziani, blackout elettrici causati dai condizionatori accesi, mezzi pubblici), ci rendiamo conto che non si può continuare a rincorrere le sempre più frequenti emergenze" conclude. Il piano di adattamento si propone di adottare politiche di prevenzione.