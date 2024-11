I ladri arrivano con la scala: ben attrezzati per svaligiare (ma il cane li mette in fuga)

Casalpusterlengo (Lodi) – Hanno addirittura utilizzato una scala di legno per raggiungere il balcone di una villetta a schiera in via Mazzini, a Zorlesco, ed entrare in un’abitazione. È successo l’altra sera poco prima delle 21 lungo la strada che taglia in due la frazione di Casalpusterlengo. Ma il cane della famiglia, un molossoide, ha svolto egregiamente il proprio compito di difensore della casa e ha fatto desistere i malintenzionati, che hanno preferito la fuga.Resta altissima l’attenzione sulla Bassa che, statisticamente, a novembre e dicembre viene colpita, come pure altre zone, da un’ondata di incursioni da parte di bande di ladri organizzate.

Nei giorni precedenti, per esempio, alla località Ca’ de Mazzoli, in territorio di Livraga, una gang scatenata ha svuotato la cassaforte dei proprietari di un’abitazione. Mentre a Santo Stefano Lodigiano, alcuni giorni fa, i ladri avevano colpito in via don Sturzo lasciando, probabilmente durante la fuga, alcuni oggetti del bottino nel giardino di un’abitazione vicina. A Casale avevano rubato in pieno centro, in via Marsala, accedendo da una finestra al quinto piano e rubando monili in oro. Ieri invece furto con destrezza in un negozio di San Rocco al Porto, dove a una cliente è sparito un portafoglio.

I malviventi dunque colpiscono duro e l’aumento dei furti va di pari passo con quello delle truffe per cui, in queste settimane, si stanno moltiplicando assemblea pubbliche informative per cercare di insegnare piccoli strumenti di autodifesa, soprattutto alle persone più fragili.