Rubano automobili per gioco: fermati dai carabinieri tre ragazzini di Brembio

BREMBIO – Ragazzini terribili rubano le auto per gioco, fermati dai carabinieri. Nella notte tra domenica e lunedì, nel centro abitato di Brembio, sono state trafugate due autovetture, una Citroen Xsara ed una Punto. La prima vettura è stata poi trovata e recuperata a Livraga dalle forze dell’ordine che hanno fermato tre minori che ora rischiano una denuncia per ricettazione.

Topi d’appartamento in azione invece nell’ultimo week end nella Bassa: a Casalpusterlengo, ignoti ladri acrobati hanno colpito in via Marsala, in pieno centro, dove sono riusciti a raggiungere il quinto piano di una palazzina e a penetrare in un’abitazione. Sembra che dalla terrazza, i malviventi abbiano avuto accesso a una finestra e qui hanno avuto ragione di un’inferriata che è stata forzata. Una volta all’interno, i componenti della gang hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di oggetti preziosi: alla fine nel bottino sarebbero finiti una certa quantità di monili in oro. Poi sono fuggiti senza apparentemente farsi vedere da nessuno.