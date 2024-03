La produzione del latte spiegata a 800 alunni

Una stalla in piazza. Grazie all’associazione “Gruppo latte 100 per cento Lodigiano“, ieri mattina, in piazza Cairoli a Codogno, la campagna si è trasferita in città con un’iniziativa, durata dalle 9 alle 14. È stata riproposta la filiera del latte, dalla mucca, al suo benessere, all’alimentazione fino alla produzione dell’ “oro bianco“, patrimonio del territorio. Si sono alternati circa 800 alunni delle scuole elementari della zona i quali hanno riscoperto il mondo contadino grazie alle preziose guide degli agricoltori Filippo Boffelli e Giuseppe Palosti. Alla fine del percorso, ai piccoli sono stati distribuiti i contenitori del latte a chilometro zero: ne erano stati messi a disposizione circa settecento litri. Presenti anche esponenti dell’amministrazione comunale. "Ringrazio i promotori di questa iniziativa che intende essere solo un punto di partenza per realizzare una vera e propria fiera del latte che si svolgerebbe nei padiglioni fieristici. Da tempo ci stiamo pensando e ci sembra il modo giusto per valorizzare questo prezioso alimento" ha detto il sindaco, Francesco Passerini. M.B.