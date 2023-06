La neosindaca ha giurato Giunta a tre

Giuramento con molta emozione per la neo sindaca di Brembio Oriana Ghidotti martedì sera: il primo cittadino ha indossato la fascia tricolore ed ha recitato la formula canonica di fedeltà alla Costituzione. Subito dopo ha ribadito "l’obiettivo di lavorare come gruppo, tutti insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati". La Giunta sarà formata da Claudio Corbellini, vice, con deleghe ad urbanistica, viabilità, cultura mentre Sandra Milas, originaria di Mostar, avrà le competenze sul bilancio, bandi pubblici, sport, tutela ambientale. Capogruppo di maggioranza sarà la consigliera comunale Roberta Scuotto con deleghe in regolamenti e rapporti con le associazioni, mentre altri compiti saranno affidati a Silvia Ghidotti (verde, agricoltura), Francesco Cortesini (rapporti con attività produttive), Marianne Fierro (transizione digitale, marketing territoriale e comunicazione) e Francesco Militerno (urbanistica, decoro urbano, sicurezza). Capogruppo di minoranza sarà Giuseppe Sozzi (e non Fabio Gorla candidato sindaco sconfitto). "A noi è stato dato il compito nobile di fare opposizione. Svolgeremo il ruolo nell’interesse della comunità. Valuteremo senza pregiudizio le azioni. Non abbiamo alcun nemico da combattere ma visioni diverse". Martedì sera giuramento anche per Daniele Saltarelli in Comune a Castelgerundo con la presentazione della sua Giunta: vicesindaco con delega alle politiche ambientali Loretta Rugginenti ed assessore alle politiche sociali, abitative e terza età Carmen Razzetti. Definizione della squadra e giuramento del sindaco Rinaldo Tribbia anche a Cavenago d’Adda: Daniele De Stefani sarà il nuovo vice con deleghe ad urbanistica, ambiente, frazioni e cascine mentre ad Enea Serra si occuperà di istruzione e cultura, edilizia privata ed attività produttive.M.B.