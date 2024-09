La musica di Bach in cattedrale. Concerto per riflettere e stupire

La musica di Bach, la cattedrale di Lodi, la volontà di suscitare qualcosa di alto. Così si può riassumere il concerto gratuito del 7 ottobre alle 21 organizzato dalla Cappella musicale della cattedrale di Lodi, in collaborazione con Fondazione Comunitaria e il Comune di Lodi. Più che un concerto si dovrebbe parlare di un’esperienza spirituale musicale, in cui il coro composto da 30 persone più l’orchestra di 20 elementi, per un totale di 50 musicisti, suoneranno due Scritture di Bach. Il tutto verrà fatto nella parte alta del duomo, in fondo e sopra le scalinate, una zona di grande bellezza e suggestione poco visitata. Don Piero, organizzatore del concerto, ha spiegato che "riflettendo un anno fa su questa iniziativa, che ha cadenza annuale, lo scopo era di spingerci oltre l’intrattenimento e affacciarci all’approfondimento provocando qualcosa di importante nello spettatore". Don Bassiano Uggè, vicario generale, ha aggiunto come " quest’anno l’evento si inserisce nella settimana del decennio di nomina a vescovo di Maurizio Malvestiti, avvenuta 11 ottobre 2014". L’assessore alla cultura Francesco Milanesi ha fatto notare come: "è positiva questa possibilità di collaborare facendo momenti culturali di alto livello. La cattedrale da un punto di vista spirituale è il centro, ma il fatto stesso che ci sia un concerto in pieno centro è di grande interesse. Questo è il secondo anno dell’iniziativa, spero che continui".L.P.