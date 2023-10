La mucca “Sabbiona Tiky“ di Brembio campionessa italiana tra le Frisone

Sul più alto gradino italiano aspettando la fiera agricola di Codogno. L’azienda Sabbiona di Brembio, con la mucca di razza Frisona “Sabbiona Tiky“, ha sbaragliato i concorrenti riuscendo ad aggiudicarsi la 71esima Mostra nazionale e conquistando il titolo alla fiera agricola zootecnica italiana (Fazi) di Montichiari, nel Bresciano. Il prestigioso titolo è arrivato dopo che la giuria ha giudicato il capo bovino lodigiano migliore tra i 170 esemplari in esposizione da 42 allevamenti.

Vacca di oltre nove anni di età, “Sabbiona Tiky“ aveva già fatto incetta di premi, nel 2021 e 2022, alla fiera agro-zootecnica di Codogno e quest’anno gli animali dell’allevamento brembiese, giunto alla terza generazione di proprietà della famiglia Ciserani, saranno sicuramente protagonisti nell’edizione codognese che si terrà il 14 e il 15 novembre. L’azienda di Brembio, con oltre 1.500 capi, dei quali 640 in mungitura e 400 ettari coltivati, è una delle migliori realtà del territorio che si distingue anche a livello internazionale. "Il futuro della zootecnia? Bisogna investire di più sui giovani che hanno passione e che possono dare una svolta con impegno e dedizione all’allevamento. Il nostro è un lavoro duro, ma molto coinvolgente e gratificante e credo abbia prospettive positive" ha ribadito Matteo Ciserani, perito agrario e allevatore di 28 anni, terza generazione della famiglia. Altro successo per il settore agricolo del territorio, stavolta nell’ambito della trasformazione dei prodotti, è arrivato grazie al terzo posto ai World Cheese Awards (mostra-competizione annuale di formaggi) raggiunto dal formaggio Bella Lodi Riserva Oro, il prodotto a produzione limitata affinato oltre 24 mesi prodotto dallo storico caseificio Pozzali Lodigrana di Casaletto Ceredano, in provincia di Cremona. La prelibatezza ha raggiunto la vetta durante l’evento globale sui formaggi, che quest’anno si è tenuto a Trondheim, in Norvegia, e che riunisce casari, rivenditori, acquirenti e commentatori alimentari in tutto il mondo per giudicare oltre 4mila formaggi provenienti da oltre 40 paesi.

Mario Borra