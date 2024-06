La Giunta è già al lavoro: "Si è perso tanto tempo. Dobbiamo recuperare"

Già super lavoro per la nuova amministrazione comunale di Sant’Angelo. "Abbiamo centinaia di cittadini che ci hanno contattati perché c’è la voglia di risolvere i problemi – introduce il sindaco Cristiano Devecchi –. Ci sentiremo legittimati, dopo la convalida dei consiglieri comunali, in Consiglio comunale. Tutti stanno già lavorando. Le problematiche riguardano soprattutto servizi sociali, ambiente e abitudini che cercheremo di migliorare. Per dare risposte e garantire una rivoluzione culturale, però, ci vorranno settimane e speriamo che i cittadini abbiano un po’ di pazienza". "Ci sono stati 18 mesi di commissariamento e quindi sono rimaste nel cassetto tante cose che non si potevano trattare – spiega –. Ci stiamo incontrando con il Laboratorio delle idee e i consiglieri, avvisandoli che saremo investiti da uno tzunami e dovremo essere pronti ad affrontarlo". Si punta sulla trasparenza:"Stiamo già lavorando per poter avere lo streaming del consiglio comunale da settembre e dare quindi la possibilità a tutti i cittadini di seguirci. Sto studiano anche gli statuti e spero di dare a tutti i consiglieri delle deleghe. Svecchieremo diverse cariche, puntando anche sui giovani, insegnandogli con pazienza perché hanno poca esperienza. Sono però molto carichi, hanno voglia di lavorare. Noi crediamo nel lavoro di squadra". P.A.