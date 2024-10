La consigliera. Pellegrini aderisce a FdI

La consigliera di opposizione si dichiara indipendente, prima frattura politica, a Sant’Angelo, dopo 4 mesi dalle elezioni. È successo durante la seduta consiliare del 30 settembre. A giugno, in minoranza, erano entrati il gruppo “Per Sant’Angelo Lodigiano Bottazzi sindaco”, con Marika Bottazzi, candidata a sindaco, Antonio Lucini e Luisa Italia Pellegrini (nella foto) e il gruppo “Voltiamo Pagina” con Omar Damiani, che si era candidato a sindaco e Alice Malinverni. Ora la Pellegrini ha invece comunicato che si è iscritta a Fratelli d’Italia. "Rappresento il partito in Consiglio, dichiarandomi indipendente, pur confermando la collaborazione coi colleghi consiglieri - dice –. Porterò avanti opinioni personali e politiche con impegno e dedizione. Chiedo al sindaco Cristiano Devecchi, ora anche consigliere provinciale, di ricordare al presidente che nelle casse provinciali ci sono 2 milioni di euro, che la nostra passata amministrazione ha chiesto per la pista pedonale Sant’Angelo Lodigiano-Graffignana. Vogliamo che i contributi non vadano persi o mandati indietro". "C’è stata questa sorpresa, che però avevamo immaginato quando sono uscite le candidature provinciali e avevamo trovato Pellegrini inserita in Fratelli d’Italia – ha commentato il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi -. Eravamo pronti, ma non sapevamo se la consigliera volesse dichiararsi indipendentemente o rimanere da separata in casa. Poi ha tolto ogni dubbio. Non può fare dichiarazione di voto, nè la capogruppo. E a breve valuteremo coi regolamenti se potrà fare parte delle commissioni consiliari. Comunque, alle elezioni, Fratelli d’Italia non era entrato in Consiglio e quindi, tecnicamente, si tratta di un tesseramento, non del gruppo che entra in Consiglio". P.A.