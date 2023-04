La candidata sindaco Casali: "Ripristineremo i servizi tagliati"

Scende in campo “SìAmo Turano e Melegnanello“, la lista civica della candidata sindaco Susanna Casali (nella foto) che, sabato pomeriggio, ha presentato i nomi della compagine e snocciolato “pillole“ di programma elettorale in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Casali, figlia dell’ex primo cittadino Emilio, sfiderà l’attuale “inquilino“ di palazzo, Emiliano Lottaroli che cercherà il bis. La lista degli sfidanti, composta da Giuseppe Salamone, Benedetta Cabrini, Edoardo Fontana, Marialuisa Guercilena, Ygor Tonani, Francesco Delmiglio, Mafalda Chiarello, Carlo Grandini, M’Barek Baidder, si è presentata al folto pubblico che ha presenziato all’iniziativa mentre Casali ha fatto il punto della situazione.

"Il nostro è più un progetto che un programma elettorale – spiega la 47enne aspirante sindaco – visto che si basa su uno studio approfondito delle esigenze e delle necessità della nostra comunità. Crediamo che sia necessario ripartire dalle persone e dai servizi che sono stati troppo sacrificati dall’attuale amministrazione". Per esempio, spiega Casali, "gli anziani e le famiglie vanno supportati" e dunque "per questo motivo i tagli al servizio infermieristico sono inopportuni e pericolosi mentre il pre e il post scuola sono servizi basilari che non possono mancare". Soddisfatto Giuseppe Salamone, candidato in lista che dà già uno sguardo al futuro: "Abbiamo in mente di costruire un centro polivalente riqualificando un’area dismessa in centro paese e di affrontare una volta per tutte la sicurezza del tratto della provinciale 26".

M.B.