Infortunio sul Lavoro a Casaletto Lodigiano, Sindacati in Corteo per la Sicurezza

Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Lodi. Ieri poco prima delle 9.30 si è dovuto registrare un altro incidente all’interno di una fabbrica: alla Lodichem, che si affaccia su via delle Rimembranze e si occupa di produzione di materiale farmaceutico un operaio – C.G. di 49 anni, residente a Caselle Lurani – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto è stato urtato da una ruota di un muletto in transito. Subito soccorso dai colleghi, che si sono accorti di quanto era avvenuto, il lavoratore è stato successivamente preso in cura dagli operatori dall’ambulanza del 118 accorsa sul posto, che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri dell’Aliquota radiomobile e il personale di Ats per la consueta verifica del rispetto dei parametri di sicurezza.

Proprio sul tema caldo della sicurezza sui luoghi di lavoro i sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano inscenato un corteo, alcuni giorni fa, per le vie di Lodi con lo scopo di sensibilizzare soprattutto gli enti preposti come Ats, Inail e Ispettorato del Lavoro. In programma ora c’è un tavolo che si terrà mercoledì per discutere della piaga degli incidenti sul lavoro e delle soluzioni da mettere in campo.

M.B.