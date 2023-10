Info point turistico nelle ex scuderie. Affidati i lavori

Si avvicina a passi veloci, a Codogno, il momento storico della ricostruzione delle ex scuderie del parco di Villa Polenghi, il fabbricato diroccato risalente alla fine del XIX secolo che rinascerà così come l’oasi verde attigua di novemila metri quadrati, acquisiti dal Comune nel 2021. Il primo lotto dei lavori è infatti stato aggiudicato alla ditta Sverzellati di San Rocco al Porto: l’impresa lodigiana effettuerà i lavori in forza della migliore offerta presentata sull’importo fissato a 147mila euro. Il lavoro, suddiviso in due lotti, per ricostruire la struttura abbandonata da anni, coperta da arbusti e senza più tetto, è stato finanziato dalla Provincia di Lodi con uno stanziamento di 250mila euro, dalla regione Lombardia (180mila euro) e dal Comune che ha sborsato 70mila euro. Le vecchie scuderie saranno così trasformate in info point turistico, punto di riferimento per i percorsi ciclabili con deposito di biciclette, zona ristoro con esposizione di prodotti tipici del territorio. A livello di opera pubblica, l’intervento prevede la ristrutturazione complessiva del fabbricato, mediante il consolidamento delle strutture murarie esistenti e la ricostruzione delle coperture con nuova orditura in legno e soprastante manto in coppi di recupero. M.B.