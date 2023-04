Incursione nella farmacia Ladri scoperti e arrestati

Due arresti in flagranza, per furto in farmacia. Il secondo colpo in un mese e mezzo alla stessa farmacia Crivellari di Zeccone, in via Brera all’angolo con la Provinciale 205 “Vigentina“. Questa volta però un residente nella zona ha notato in piena notte, verso le 4 di ieri, dei movimenti sospetti e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pavia, che hanno intercettato i due uomini che stavano uscendo: dopo un breve inseguimento a piedi, i due presunti responsabili sono stati bloccati e arrestati in flagranza.

Si tratta di due giovani, entrambi maggiorenni, di nazionalità marocchina, le cui identità ed età sono in realtà ancora al vaglio di accertamenti, risultando più alias. Ieri in Tribunale gli arresti sono stati convalidati e, in attesa di giudizio, nei confronti di uno è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro il divieto di dimora a Pavia. Il furto ha seguito un copione molto diffuso ai danni delle farmacie, prese di mira da malviventi come se fossero bancomat da cui prelevare i soldi lasciati in cassa, facendo danni per entrare. In questo caso è stata divelta la saracinesca esterna e quindi rotta la porta a vetri interna, che ancora ieri pomeriggio erano fuori uso, costringendo la farmacia a far entrare i clienti da un ingresso laterale. Una volta entrati, i ladri hanno sradicato le casse automatiche, impossessandosi di circa 500 euro in contanti. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, la stessa farmacia era stata già visitata dai ladri, con modalità identiche ma con bottino più ricco, di circa 10mila euro.

