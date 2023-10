Incidenti sul lavoro a Sordio, Casalmaiocco e Montanaso

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio attorno alle 14 all’interno della ditta Eurodifarm che si affaccia sul tratto di provinciale 159, in territorio di Casalmaiocco. A rimanere coinvolto, nel cortile interno dell’azienda, un lavoratore 31enne: secondo quanto appreso avrebbe riportato una frattura ad un braccio rimasto schiacciato. Al mometo dell’incidente è stato subito soccorso da alcuni colleghi che hanno poi allertato il 118: sul posto sono intervenute l’ambulanza, l’automedica e da Bresso si è alzato l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, l’operaio è stato trasferito in codice giallo presso l’ospedale San Matteo di Pavia. All’interno della fabbrica sono arrivati anche i carabinieri e l’Ats di Lodi che cercherà di fare luce sulla dinamica del grave episodio. Poco prima, attorno alle 13.30, era avvenuto un altro incidente sul lavoro all’interno di un impianto a Sordio in via Marconi: un 53enne è stato condotto all’ospedale di Melegnano in codice giallo mentre alle 9.30 di mattina un’ambulanza era dovuta intervenire per un un 28enne che non si è sentito bene all’interno di un impianto lungo la via Emilia a Montanaso, trasferito poi al Maggiore di Lodi.

M.B.