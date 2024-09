Lodi, incidente tra camion e auto sulla via Emilia: due feriti

Lodi, 22 settembre 2024 – Scontro tra auto e camion sulla via Emilia di Lodi, tre persone coinvolte, tra cui due ferite e strada bloccata. L’incidente è avvenuto a Lodi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre.

E’ stato segnalato sulla strada statale 9 via Emilia, al chilometro 297, in direzione nord e sono rimaste ferite due persone sul totale di tre coinvolte. Si tratta di una donna di 68 anni e di un uomo di 75 anni, che viaggiavano sulla vettura e sono stati soccorsi dall’automedica e da un’ambulanza della Croce bianca. Fortunatamente nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni. E’ invece rimasto illeso il conducente del camion. In particolare, si sono scontrati la motrice del mezzo pesante e appunto, la vettura.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia, intervenuta per i rilievi di rito e per deviare il traffico. La tratta, infatti, è stata momentaneamente chiusa, per la presenza dell’auto incidentata, in carreggiata, di traverso e dei mezzi di soccorso. I vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e la strada. A seguire si è potuto nuovamente circolare.