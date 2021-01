Lodi, 13 gennaio 2021 - Schianto tra due auto, traffico in tilt sulla tangenziale di Lodi. L’incidente è stato segnalato lungo la via Emilia Strada statale 9 all’altezza del chilometro 296 più 800. Due auto si sono scontrate, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, mentre procedevano in direzione di Crema. Una delle due vetture si è ribaltata su un fianco lungo la carreggiata. Per consentire i soccorsi, di conseguenza, una delle due corsie di marcia della tangenziale, in direzione sud, è rimasta chiusa. I vigili del fuoco del comando provinciale locale hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area, mentre il soccorso sanitario ha portato all’ospedale Maggiore della città i conducenti feriti. Sul posto un’ambulanza della Croce bianca e l’auto medica. Si tratta di due uomini di 32 e 43 anni. Nessuno di loro comunque, per fortuna, corre pericolo di vita.

