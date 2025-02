San Rocco al Porto, due incidenti in pochi minuti: un ferito grave, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

San Rocco al Porto, 15 febbraio 2025 – Nelle prime ore di questa mattina è stato temporaneamente chiuso (poi riaperto verso le 10.30) il ponte sul fiume Po, che collega la provincia di Lodi con quella di Piacenza, a causa di un maxi tamponamento, probabilmente a causa del ghiaccio sul fondo stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori del 118.

Alla fine gli incidenti sono stati due. Il più grave ha coinvolto un pullman con a bordo solo l'autista e un furgone: ferito in maniera seria il conducente del furgoncino, estratto dalle lamiere dai pompieri di Piacenza e di Lodi, ma anche il conducente del bus ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Nel secondo schianto si sono invece tamponate due automobili, ma non ci sono state conseguenze per gli occupanti. Il traffico è andato completamente in tilt e il tratto di statale 9 è stato chiuso. Le due province sono, al momento, collegate solo attraverso il tratto autostradale.