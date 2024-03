Incidente Graffignana, 45enne si taglia un dito con la motosega

Graffignana (Lodi), 8 marzo 2024 - Infortunio domestico a Graffignana, arriva l’elisoccorso. Nella mattinata dell’8 marzo 2024 la macchina dei soccorsi si è attivata per un infortunio domestico avvenuto a Graffignana, in via Roma. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di 45 anni stava armeggiando con una motosega, per svolgere lavoretti a casa propria, quando qualcosa è andato storto e la tagliente lama ha colpito un dito.

Per la lesione, piuttosto importante e in fase di valutazione, l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha mandato in posto l’elisoccorso in partenza da Milano e un’ambulanza della Croce azzurra, che poi non ha trasportato il paziente. Il 45enne è infatti stato trasferito al pronto soccorso con l’eliambulanza.