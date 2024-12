Violento frontale tra due auto a Livraga: grave una donna di 49 anni rimasta incastrata tra le lamiere

Livraga (Lodi), 27 dicembre 2024 – Schianto frontale tra due auto, due feriti nel pomeriggio del 27 dicembre 2024, a Livraga.

L'incidente si è verificato, per cause al vaglio dei carabinieri, sulla strada provinciale 206, all'altezza della strada comunale via Dante. È stato un frontale tra una berlina grigia, Audi A3, rimasta ribaltata, con le quattro ruote al cielo, di traverso, tra la carreggiata e la banchina e una utilitaria rossa finita nel campo adiacente, ribaltata sul fianco lato guida.

A bordo viaggiavano solo i conducenti: una donna di 49 anni, che ha riportato traumi più gravi ed è stata accompagnata d'urgenza in ospedale, dall'elicottero di Bergamo, ma non correrebbe per fortuna pericolo di vita; un uomo, di 42 anni, soccorso con un'ambulanza e che accusava un trauma alla spalla.

Insieme all'eliambulanza, sono arrivati i soccorritori della Croce casalese, dell'auto medica di Casalpusterlengo e della Croce azzurra di Chignolo Po. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, ma era presente sul posto anche la polizia locale. La viabilità è stata temporaneamente bloccata e deviata per consentire l'intervento. L'origine dello schianto è al momento sconosciuta. Il codice di rientro assegnato dall'Agenzia di emergenza urgenza per i due feriti era giallo per entrambi. L'elisoccorso è stato fatto atterrare in mezzo a un campo. La donna era rimasta incastrata nelle lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Lodi, con autopompa e autogru e infine impegnati a mettere in sicurezza i veicoli e l'area interessata dell'incidente.