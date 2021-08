Crespiatica (Lodi), 17 agosto 2021 - Paura lungo la strada provinciale 235, all’altezza del Comune di Crespiatica. Due auto si sono semi distrutte dopo essersi scontrate frontalmente, per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Una vettura è finita contro un guardrail con la fiancata e una ruota staccata e l’altra, di traverso, tra la carreggiata e la banchina. Nessuno per fortuna, nonostante i traumi subiti, è rimasto incastrato tra le lamiere.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono arrivati con l’autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli. Intanto è stato bloccato il traffico per consentire i soccorsi. I coinvolti, una donna di 43 anni e un 50enne, sono stati presi in cura dal personale del 118, in posto con auto medica e due ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce bianca di Pavia. Poi una visita al pronto soccorso di Lodi.