San Martino in Strada, scontro tra auto e bicicletta: ciclista in prognosi riservata

I carabinieri di Lodi (archivio)

Scontro tra auto e bicicletta, il ciclista è in prognosi riservata. Rovinoso incidente, nella prima serata del 16 marzo 2023, in centro a San Martino in Strada. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, che hanno eseguito i rilievi di rito e gestito la viabilità, c'è stato un urto tra una vettura e una bicicletta in via Garibaldi, all'altezza del civico 31.

Per il violento impatto, il 57enne a bordo del velocipede ha accusato traumi importanti. Questo davanti agli occhi sconvolti dei passanti che, insieme all'automobilista, gli hanno subito prestato soccorso. Si sono precipitati, in aiuto del ciclista, i sanitari della automedica e un equipaggio della Croce rossa di Lodi, intervenuti conferma l'ambulanza.

Dopo avergli garantito le prime cure in posto, l'uomo è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale Maggiore di Lodi, dove poi è stato ricoverato. Le sue condizioni erano serie. Il ferito è nato a Codogno e risiede a San Martino in Strada. Ora lotta per la ripresa. Ai carabinieri adesso spetta accertare dinamica e responsabilità. Per consentire soccorsi immediati, la strada è stata bloccata a lungo.