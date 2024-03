Inchioda i ladri grazie al video della farmacia

Entra in farmacia lasciando fuori la bici, quando esce è sparita. Allora rientra e chiede di vedere le riprese della telecamera esterna: ed ecco due ragazzi che prendono la bicicletta e si allontanano in fretta. Rientrando a casa a piedi, nei pressi di una fontanella il derubato vede la propria bicicletta e poco distante i due ladruncoli, due ragazzi d’origine straniera. Insiema un amico, si avvicina e chiede di chi sia il veicolo. I ragazzi intuiscono l’insidia e tergiversano, affermando che è lì da qualche tempo. A quel punto il proprietario li informa che la bici è sua, che i ladri sono loro e che li ha visti nelle riprese della telecamera. I due non replicano ma se la danno a gambe prima che l’uomo possa chiamare le forze dell’ordine.

P.G.R.