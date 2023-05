Incendio sul balcone La vicina se ne accorge e lancia l’allarme

Allarme venerdì intorno alle 17 in via Montello a Crema, dove lingue di fuoco sono divampate su un balcone del primo piano di un caseggiato. Sul posto vigili del fuoco, due ambulanze e le forze dell’ordine; a dare l’allarme una donna, vicina della famiglia che abita la casa interessata dall’incendio. La donna ha visto del fumo, è uscita sul suo balcone e ha notato le fiamme sul balcone dei vicini. Subito è andata ad avvertirli. L’uomo stava dormendo, ha un lavoro notturno e la moglie non si era accorta di nulla. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che in pochi momenti hanno avuto ragione del fuoco pare originato dall’entrata in contatto di alcuni liquidi detersivi.

P.G.R.