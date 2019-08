Graffignana (Lodi), 07 agosto 2019 - Un incendio ha divorato questo pomeriggio 9 ettari in collina, bruciando completamente anche un vigneto e degli alberi. I Vigili del fuoco, intervenuti prima con 3 mezzi da Pavia, poi con altri 3 dal distaccamento volontario di S.Angelo, sono stati impegnati fino a sera per domare le fiamme: attorno alle 20, quando la zona è stata interessata dal maltempo, stavano ultimando le operazioni di bonifica. Ancora da accertare se l'origine possa essere o meno dolosa.

Attorno alle 14 la prima chiamata ai Vigili del fuoco per un incendio che ha riguardato un capanno di ricovero degli attrezzi in via dei Ronchi, lungo la strada che sale in collina. Le fiamme si sono poi propagate attraverso le sterpaglie, come è capitato spesso, in questi giorni, nel Lodigiano, ed hanno coinvolto due campi, bruciando anche dei vitigni, estesi su una superficie di circa il 10% del totale: sono rimasti in piedi solo i sostegni. Sul posto, a monitorare la situazione, è intervenuta anche la polizia locale di Graffignana.