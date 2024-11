Fiamme nel garage, casa divorata dalle fiamme: il proprietario riesce a salvare solo l'auto

Massalengo (Lodi), 26 novembre 2024 – Box divorato dalle fiamme di notte, accertamenti in corso per capire l’origine della combustione. Il maxi rogo, che ha distrutto un garage privato di una abitazione di Massalengo, in via della Concordia, è scoppiato, per cause al momento in fase di accertamento, alle 3.50 della notte tra lunedì 25 novembre e oggi 26 novembre 2024. Il proprietario dormiva e si è accorto di un forte odore di bruciato, riuscendo a dare l’allarme al 115 prima che bruciasse l’intera casa.

L’uomo ha anche fatto in tempo a portare fuori dal box la propria autovettura, salvandola da danni importanti. Il locale invece è stato presto lambito dalle fiamme, con pesanti danni e il contenuto, ancora da quantificare, finito interamente carbonizzato. La combustione è stata però presto spenta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, che si sono precipitati sul posto con una autopompa e una autobotte, riducendo i danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Il garage si trovava infatti esterno all’immobile, nel cortile. Una volta placato il fuoco, i pompieri hanno smassato i resti carbonizzati del contenuto del locale, evitando così l’accendersi di eventuali nuovi focolai.