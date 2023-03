Incendio in un appartamento: evacuata l’intera palazzina

L'intervento dei vigili del fuoco

Lodi – Incendio un appartamento, palazzina evacuata. Nessun ferito, ma tanto spavento, per l'incendio divampato, per motivi in via di accertamento, in un condominio di via Borgo Adda a Lodi nel pomeriggio di martedì 28 marzo 2023.

Sono intervenuti, allertati dai residenti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, con una autobotte, una autoscala e due autopompa.

Il rogo ha coinvolto il balcone e l’ingresso della cucina di un appartamento al quinto piano. I vigili del fuoco sono presto riusciti a entrare ed ad estinguere la combustione. Precauzionalmente, intanto, è stata evacuata la palazzina. Poi tutto è tornato alla normalità.