Lodi, prende fuoco una poltrona: incendio in appartamento

Lodi, 10 settembre 2024 . Fuoco in un appartamento, scatta l'allarme. Nella giornata odierna, gli inquilini di un palazzo di Lodi, che si trova in via Giuseppe Piermarini, hanno allertato i vigili del fuoco. "C'è un incendio in un appartamento, correte".

I pompieri si sono precipitati in posto e per prima cosa hanno cercato un accesso. L'abitazione si trovava al quarto piano del condominio. Una volta accertato che, in quel momento, in casa non c'era nessuno, il 115 si è concentrato sullo spegnimento del rogo. Sono intervenute due squadre, con un’autopompa e un’autoscala.

Per cause in fase di accertamento, a prendere fuoco era stata una poltrona. Per fortuna non ci sono invece state conseguenze per l'immobile. In posto si è recata anche la polizia di Stato. Non si segnalano persone coinvolte, né danni strutturali all'edificio.