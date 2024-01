Incastrato sotto l’auto ribaltata, salvato

Automobile si ribalta e resta in bilico su di un fianco con il conducente parzialmente incastrato sotto di essa. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lodi, nella serata di martedì, esattamente attorno alle 21.30, lungo la provinciale 16, in località Villa Pompeiana, in territorio di Zelo Buon Persico, per liberare un uomo di 46 anni di Crespiatica rimasto all’interno dell’abitacolo della sua utilitaria. I pompieri hanno dovuto utilizzare cuscini vetter e divaricatori per alzare l’abitacolo ed aprirsi poi un varco, in una delicata operazione durata diversi minuti.

Alla fine, l’automobilista è stato estratto dalle lamiere e consegnato ai sanitari dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Bianca di Paullo, giunti sul posto. L’uomo è stato poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi.

Alle 7.30 di mattina di ieri, invece, a Salerano sul Lambro, lungo la provinciale 17, due persone, un uomo di 30 anni ed una donna di 31, sono rimaste coinvolte in un incidente tra due auto dalle conseguenze fortunatamente non gravi, mentre nulla di serio anche per una donna di 82 anni caduta a terra a Casalpusterlengo lungo viale delle Rimembranze: l’ambulanza è arrivata sul posto ma non ha poi fortunatamente proceduto al ricovero in ospedale.

M.B.