In arrivo Mulacomics25. Tre giorni di grandi eventi

Tre serate e due giorni all’insegna di concerti unici, di collezionismo e di espositori provenienti da tutta Italia per mettere in mostra i loro piccoli mondi della cultura pop. Il paese ospiterà nelle date del 23, 24 e 25 maggio il Mulacomics25, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Mulazzano, in collaborazione con l’Unicef e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. Mascotte dell’evento sarà “Tarantino”, una versione pop in stile fumetto del leggendario drago Tarantasio. Un’opera realizzata dal fumettista Luca Rodari. Sarà un’iniziativa che coinvolgerà le scuole, la cittadinanza, le associazioni. "Il vantaggio di avere organizzato un Comics atipico rispetto alle altre zone d’Italia, ci permette di avere anche un obiettivo più alto – ha spiegato Michael Gola, sindaco di Mulazzano –, quello di unire l’intrattenimento all’aggregazione". Pilastro della manifestazione sarà la “Passione oltre i limiti”. Oltre al cosplay e l’oggettistica espositiva, vi saranno numerosi momenti musicali, a partire dall’apertura del 23 sera quando si terrà sul Cosmosol Music Stage un concerto dell’Associazione “Tieni il tempo“ del maestro Alfonso Pezzano con le più famose colonne sonore hollywoodiane. E sempre di cinema parleranno i doppiatori Luca Ward (voce anche di Massimo Decimo Meridio, protagonista de Il Gladiatore) e Angelo Maggi (già voce di Iron Man, Tom Hanks e del Commissario Winchester). Parteciperanno anche Giorgio Vanni, Emanuela Pacotto e i Mai Dire Goku, interpreti delle più famose sigle dei cartoni animati.

Luca Raimondi Cominesi