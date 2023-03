Impianto tratta-rifiuti vicino alle abitazioni Si prepara la protesta

Manifestazioni in piazza ripetute con striscioni e megafoni e marcia di protesta dal centro di Maleo fino all’area di cantiere: sono prospettive di mobilitazione quelle che stanno animando il comitato “Biometa...no“, formatosi alcuni giorni fa, ma già impegnato a dire no all’impianto di Cascina Nuova che, se autorizzato, tratterebbe circa 60 mila tonnellate di rifiuti vari a poche centinaia di metri dalle case. Il punto della situazione sarà fatto domani alle 21 nell’oratorio di via Trabattoni dove gli attivisti si incontreranno dopo aver esteso l’invito anche alle istituzioni, ai comuni vicini ed a tutta la cittadinanza. Saranno messi nero su bianco adempimenti per allargare le adesioni e organizzare a breve assemblee e, appunto, iniziative di mobilitazione di massa. Il tempo stringe: l’altro giorno il sindaco Dante Sguazzi è stato chiaro. Il Comune è stato l’unico ente fin dall’inizio ad essersi dichiarato contrario all’impianto, ma l’autorizzazione, al momento, sembra essere solo una formalità. M.B.