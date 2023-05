Impianto di biometano Il Comitato non demorde "Proseguiamo la lotta"

MALEO (Lodi)

Assemblea pubblica, interlocuzioni con esperti e volantinaggio di protesta. Continuano le mosse del Comitato "Biometano…No!" contro il futuro impianto per estrarre il biometano da fonti rinnovabili, che è stato autorizzato a Maleo. Sorgerà in località Cascina Nuova e ormai da mesi gli attivisti, appoggiati dal Comune, lo contrastano. Secondo quanto comunicato alla Provincia di Lodi, che il 23 maggio ha dato autorizzazione unica alla realizzazione, l’impianto tratterà tonnellate di rifiuti da frazione organica, ammendante compostato misto e solfato d’ammonio. Ma i cittadini, per paura di odori molesti, problemi ambientali e di salute, gridano il loro no. Insieme a questo Comitato, si è opposto solo il Comune, la cui amministrazione, il 24 aprile, ha presentato una mozione, proprio sulla questione. La Provincia, comunque, nonostante la posizione dell’amministrazione comunale malerina, ha dato il suo benestare all’iter di legge seguito dal richiedente e quindi l’impianto, salvo stravolgimenti, si farà.

"Nonostante il silenzio di questi ultimi giorni, le attività del Comitato stanno proseguendo con incontri settimanali – spiegano i promotori –. Abbiamo esposto gli striscioni agli ingressi del paese ed è in preparazione un primo volantino, cui daremo la massima diffusione". Non solo: "Stiamo organizzando un’assemblea pubblica informativa, con figure tecniche, che illustreranno le caratteristiche funzionali dell’impianto di biometano e tutti gli aspetti di impatto sanitario, urbanistico, ambientale e viabilistici che potrebbe avere sul territorio".

Paola Arensi