"Il treno della sera sparito per quattro giorni"

Un convoglio lungo la tratta Milano-Piacenza, che attraversa la Bassa Lodigiana, “sparisce“ per quattro giorni e l’assessore ai Trasporti Alfredo Ferrari (nella foto) scrive in Regione. Tornare a casa per i pendolari è diventata un’odissea dopo che il convoglio 10899 Milano Certosa, che parte alle 17.51 per approdare a Piacenza alle 19.02, è stato ripetutamente cancellato.

Uno schiaffo per i viaggiatori, costretti a salti mortali per tornare a casa in orari decenti, che ha costretto l’assessore Ferrari a scrivere per ben due volte in pochi giorni per chiedere chiarimenti. In prima battuta i funzionari regionali hanno risposto nel dettaglio che per quanto riguarda "il primo caso di martedì la corsa, che arriva a Casalpusterlengo alle 18.46, non è stata effettuata per le conseguenze di un atto vandalico; mentre per gli episodi di mercoledì e giovedì si è trattato di un guasto al convoglio". Comunque, ha fatto sapere la Regione, "in tutti e tre i casi tramite i canali online abbiamo suggerito ai viaggiatori di prendere la corsa 10895 Milano Greco Pirelli 18.12-Piacenza 19.23, che fa tappa a Casalpusterlengo alle 19.05, cioè venti minuti dopo la corsa non effettuata".

Risposta che non ha soddisfatto l’assessore: alla quarta cancellazione di seguito avvenuta venerdì, Ferrari ha ribadito di nuovo alla Regione che "a questo punto bisogna intervenire con Trenord per verificare di quali guasti stiamo parlando e come procedere al ripristino di questo servizio in fascia sensibile per i pendolari".

M.B.