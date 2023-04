Il Soncino Fantasy torna dopo sette anni

Sono arrivati a migliaia, da tutta Italia e non solo, per il Soncino Fantasy, la più grande manifestazione dedicata al fantasy e al Medioevo Fantastico d’Europa, andata in scena martedì dopo sette anni di assenza. L’ultima edizione aveva visto una partecipazione di pubblico straordinaria: oltre 15mila visitatori con oltre 3.500 bambini completamente vestiti come i protagonisti delle saghe alle quali la manifestazione si ispira, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Teatro dell’evento, ancora la rocca sforzesca. Il Soncino Fantasy si è aperto alle 10 con aree riservate per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati del genere tolkeniano. Oltre cinquanta fra banchi e botteghe, aree tematiche con mostre, laboratori e tavoli gioco, ricostruzione del villaggio dei piccoli hobbit, animazione per bambini, centinaia di personaggi fantastici e decine di spettacoli, l’esibizione di falchi e aquile, accampamenti Rohirrim, accampamenti Orchi e Uruk-Hai, accampamenti con arcieri e armati, musiche, danze e ballate elfiche, taverne e punti di ristoro.

P.G.R.