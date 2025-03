Il quartier generale di Ibsa Italy: "Un investimento da 17 milioni"

Ibsa Italy, una multinazionale farmaceutica svizzera con 20 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti, ha inaugurato il nuovo headquarter Antares a Lodi, un progetto da 17 milioni di euro. Il nuovo stabilimento, di 12.200 mq, diventa un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale e il progresso scientifico. "Con il taglio del nastro di Antares, vogliamo essere presenti sul territorio italiano in modo concreto e tangibile lasciando un segno che vada oltre l’architettura, un simbolo di benessere, trasformazione e cura per il futuro", ha dichiarato Arturo Licenziati, presidente e Ceo di Ibsa Group, che ha inaugurato lo stabilimento con Alessandro Spada, presidente Assolombarda e Andrea Furegato, sindaco di Lodi.

Con due stabilimenti produttivi e tre laboratori ricerca e sviluppo, l’azienda ha consolidato la propria presenza nel panorama farmaceutico italiano, raggiungendo, nel 2023, un fatturato di 355 milioni di euro e oltre 600 collaboratori. "La nuova sede non solo segna un’importante tappa nel nostro processo di crescita e innovazione, ma incarna la visione e i valori che ci guidano ogni giorno, come la cura per la salute, il benessere delle persone e il rispetto per l’ambiente – ha sostenuto Federico Mautone, Ceo Ibsa ltaly –. Ci auguriamo che la nuova sede diventi sempre più un punto di riferimento nel panorama industriale del territorio e un catalizzatore di sviluppo per il tessuto economico locale, promuovendo una crescita sostenibile".

"Vantiamo un processo di espansione che ha coinvolto anche i nostri stabilimenti produttivi di Lodi e Cassina de’ Pecchi, che oggi supportano la produzione di farmaci, integratori alimentarie dispositivi medici, esportati in oltre 90 Paesi", ha di chiarato Giuseppe Celiberti, General Manager Ibsa Italy. Tra le caratteristiche più significative della nuova sede ci sono ampi open space, progettati per favorire la condivisione di idee e la connessione tra i diversi team, l’illuminazione Led a basso impatto e i pannelli fonoassorbenti.

Paola Arensi