Il progetto Lod-Abili si amplia. I ragazzi “speciali“ nel fast-food

Il progetto Lod-Abili arriva anche al McDonald’s di Pieve Fissiraga, riuscendo a dare un servizio di formazione di autonomia a due persone diverse portatrici di disabilità. Sono Nicolò Sergio, di 19 anni, e Giulia Gellera, 31 anni, entrambi “assoldati“ da oltre un mese nel ristornante per due ore a settimana ma con mansioni diverse: lui si occupa di servizio ai tavoli e di pulizia delle stoviglie il mercoledì mattina, lei si occupa di ordinare la cucina il venerdì mattina. Entrambi sono seguiti da un tutor del McDonald’s e, affiancando altri colleghi, fanno un’importante esperienza di indipendenza, crescita e valore. "È un’attività che non ho mai fatto e che mi sta piacendo molto" ha spiegato Nicolò ieri all’incontro nel ristorante. In questo impegno si è inserito particolarmente bene, nonostante fosse la sua prima esperienza fuori dalla cooperativa Eureka, di cui fa parte. Si era inizialmente pensato, per lui, alla sola occupazione ai tavoli, ma si è aggiunta la pulizia perché lui stesso voleva "fare di più". Il fatto stesso che i ragazzi raggiungano in autonomia il fast food, in autobus, è già un primo passo d’indipendenza. Nicola Ruscitti, consigliere comunale promotore del progetto, ha spiegato come "questo è un impegno virtuoso, di formazione ed autonomia in base alle differenze, il punto è lavorare sui contesti, famigliari, educativi e non solo sulla persona. Una palestra di vita che crea condizioni per l’età adulta". Questi temi sono stati approfonditi da Gusy Coschi, Hr manager di Alta Chiara srl., di cui McDonalds è il licenziatario a Pieve Fissiraga. "L’inclusione ci fa rende conto del valore della differenza – ha ribadito –; la normalità alla fine è solo un sentimento; abituarsi alle differenze è la via".

L’assessora comunale Mariarosa Devecchi, non ha nascosto la sua felicità nel progetto LodAbili: "È un’apertura per il territorio importante, connette tutta una serie di realtà nel territorio con la coesione come base. Le cooperative Eureka e Mosaico partecipano al progetto, veicolate entrambe dalla Confcommercio, di cui il vicesegretario Samuele Pollini. Luca Pacchiarini