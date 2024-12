Il medico di base va in pensione. Una nuova dottoressa al suo posto

Dal 2 gennaio la dottoressa Francesca Rossi prenderà il posto di Tiziano Tosi come medico di base per Cervignano, assumendo in carico (in automatico, salva libera differente scelta) tutti i suoi pazienti. "Hanno lavorato al risultato il Comune e Santo Alibrando, titolare della farmacia di Cervignano d’Adda, che ha suggerito un contatto con la direzione dell’Asst di Lodi. Questa collaborazione ha consentito di garantire continuità al servizio medico, fondamentale per i cittadini" dice il sindaco Emilio Grilli. "Colgo l’occasione – aggiunge – per ringraziare il medico Tiziano Tosi, per il lavoro svolto, con dedizione e professionalità, al servizio della nostra comunità fino alla pensione. Vorrei inoltre esprimere un ringraziamento speciale ai medici Eugenio Fiocchi e Agostino Carioni, che con il loro contributo continuano a sostenere la salute e il benessere del paese. Un caloroso benvenuto anche alla dottoressa Rossi". Per incentivare la dottoressa ad accettare di seguire tutti i pazienti rimasti scoperti, compresi quella della vicina Galgagnano, che ha un proprio studio medico, Cervignano concede alla dottoressa in comodato d’uso gratuito, almeno per un anno, l’ambulatorio comunale.