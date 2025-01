Il club di volley è benemerito. Nove gli studenti modello

Borse di studio ai ragazzi meritevoli e benemerenza civica per la festa patronale di San Gaudenzio celebrata domenica mattina a Secugnago. Il riconoscimento è stato assegnato alla società ViviVolley95, nata proprio a metà degli anni Novanta per promuovere il gioco della pallavolo tra le ragazze del paese. Il sodalizio ha portato avanti la propria attività per trent’anni intessendo sempre rapporti proficui con altre realtà sportive e alimentando la passione di tanti volontari che hanno lavorato sempre con spirito disinteressato. "La costanza, la dedizione e la positiva perseveranza costituiscono un pregio ed un vanto per il paese. È per questo che il sodalizio merita la benemerenza civica" ha ribadito il sindaco Mauro Salvalaglio. Poi il primo cittadino, nella cerimonia seguita alla messa, ha ricordato che "il tratto caratterizzante del rapporto tra San Gaudenzio e la comunità secugnaghese è stato l’aiuto. Ed è sempre quello che ci ha sempre contraddistinto". Consegnate poi borse di studio ai ragazzi delle superiori Andrea Pria, Eleonora Lozzi, Emma Civeni, Celeste Riboni, Agnese Salerno, Andrea Lunghi, Alessandro Salierno, Verena Bongiorni, Asia Ghilardi.M.B.