Il centro antiviolenza cerca volontari

Nuova edizione del corso di formazione per trovare nuove volontarie, in vari ambiti, per il centro antiviolenza di Lodi. "Tra socie e attiviste siamo una quarantina di cui operative la metà e più saremo meglio sarà" dice Paola Metalla, presidente dell’associazione Orsa Minore che gestisce la struttura. "Rispondiamo a richieste d’aiuto da tutta Italia – spiega –. Contiamo circa 350 contatti informativi l’anno, più di 200 donne che chiedono di essere accolte e poi c’è la presa in carico di circa 165 casi". Per contatti: 3313495221 dalle 9 alle 20, poi subentra la segreteria.

L’incontro formativo sarà il 22 febbraio, nella sede di Fondazione comunitaria, dalle 9.30 alle 12.30. "Una giornata di presentazione, aperta a tutta la cittadinanza – anticipa sempre Metalla –. Faremo conoscere l’associazione, il Centro antiviolenza, saranno presenti le istituzioni. Il corso sarà aperto anche agli uomini, ma solo come uditori, per via di una intesa Stato-Regione che vuole tutto al femminile. Previsti tre moduli: il primo marzo, il 15 marzo e il 29 marzo, sempre in Fondazione, dalle 9.30 alle 13. Al termine si può decidere se prendere in carico chiamate, fare la segretaria o aiutare da altri punti di vista".

Al termine, chi vuole diventare volontario, deve fare un tirocinio obbligatorio di almeno tre mesi, affiancando le psicologhe o le volontarie". P.A.