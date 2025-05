Idol Music Festival, obiettivo centrato: "Abbiamo già la testa al 2026"

Obiettivo raggiunto per l’“Idol Music Festival“ andato in scena nell’ultimo fine settimana in piazza della Vittoria a Lodi. La terza edizione della manifestazione ha migliorato il successo di pubblico della precedente edizione, portando in piazza oltre mila persone. Soddisfazione degli organizzatori che evidenziano anche "il segnale chiaro arrivato, ossia che la città è anche dei giovani che sanno vivere e far vivere gli spazi anche in tanti modi diversi". "Volevano migliorare il festival – dice il direttore artistico Lorenzo Nicoletti – e ci siamo riusciti grazie a una nuova formula più dedicata ai giovani, arricchendo la proposta con più artisti e più centrata verso i gusti degli under 25". Il Comune, unico ente organizzatore, che ha puntato fin da subito sul progetto vuole continuare questo percorso dedicato ai giovanissimi: "Un record di presenze anche quest’anno merito di un’ottima organizzazione dello staff, del lavoro degli uffici, della scelta artistica e di una comunicazione ormai ottimizzata" commenta l’assessore agli Eventi e alle Politiche giovanili, Francesco Milanesi.

"Il nostro è un festival gratuito pieno di giovani sul palco, per i giovani della città e da fuori provincia, inclusivo e, soprattutto, unico nel suo genere – aggiunge –. Non c’è vicino a Lodi un progetto musicale di rap e trap, realizzato esclusivamente da un Comune, gratuito e su più giorni. C’è chi è venuto per assistere al festival da Trento, Bolzano, Trieste, Alessandria e Forlì. In molti hanno detto che dalle loro parti non esistono concerti come l’Idol". Ha lasciato il segno anche l’esibizione del rapper Tormento. "Per la prima volta in piazza all’Idol ho visto famiglie, over 40, giovani e giovanissimi, tutti insieme per assistere al suo show – riflette ancora l’assessore Milanesi –. Per noi questa è la vittoria più bella". L’Idol tornerà, alla quarta edizione, l’8 e il 9 maggio 2026. "Ormai lo consideriamo tra i festival più importanti della città, e non solo. Siamo già con la testa alla prossima edizione che avrà novità. Una di queste sarà l’ingresso di giovani rapper dal contest “To be an idol“ in programma sabato 19 luglio, all’interno di “Lodi al Sole“. Già aperte le iscrizioni alle audizioni, previste il 30 e il 31 maggio" conclude Milanesi.