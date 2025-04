Idol Music Festival a ritmo di rap. In piazza Vittoria anche Tormento

Il cuore della città torna a pulsare a ritmo di musica con l’Idol Music Festival, l’evento rap più seguito dai giovani lodigiani, alla terza edizione dopo il grande successo dell’anno scorso. Venerdì 9 e sabato 10 maggio piazza della Vittoria sarà trasformata nuovamente in un grande palcoscenico su cui si esibiranno numerosi artisti di fama nazionale e alcuni giovani emergenti. Sono attese più di duemila persone per le due serate di musica dell’Imf, organizzato dalla Città di Lodi, dall’assessore alle Politiche giovanili e agli Eventi Francesco Milanesi e da Lorenzo Nicoletti che sarà, anche per quest’anno, il direttore artistico della kermesse musicale.

Una discoteca a cielo aperto, a ingresso libero e sotto l’ombra di uno dei luoghi più suggestivi della provincia, dove migliaia di giovani potranno ballare e cantare le canzoni di Doppelganger e di Dj Stonic, ma anche dei main artist Sayf, Shak Manaly e Tormento, interprete a Sanremo con Guè, Joshua e Shablo del brano “La mia parola“. Special Guest della serata di venerdì sarà invece Dj Helen. Parteciperanno inoltre alcune giovani promesse del panorama musicale lodigiano, come l’artista indie Occhi, che aprirà la serata di venerdì, e i vincitori del contest La Voce di Lodi, Nicolò Deori, della categoria inediti, e Edonè, rapper giovanissima di grande talento, che apriranno la serata di sabato.

Luca Raimondi Cominesi