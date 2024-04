Identificato e denunciato pirata della strada

Provoca un incidente e non si ferma a prestare soccorso. Le due vittime presentano denuncia alla Polstrada e gli agenti del distaccamento di Crema in breve arrivano a identificare il responsabile, che denunciano. Il sinistro era successo il 13 aprile sulla strada che collega Crema a Lodi. Un’auto condotta da un giovane aveva messo in atto un sorpasso sulla destra di una vettura sulla quale stavano viaggiando madre e figlia. Nell’urto le due donne avevano riportato alcune contusioni e l’altra auto, anziché fermarsi, se ne era andata. Per questo le due donne avevano presentato una denuncia alla Polstrada di Crema. Gli agenti hanno controllato le telecamere che erano disposte nei pressi del sinistro, riuscendo a individuare l’auto protagonista dl sinistro ed a identificare l’autista un ventenne cremasco che è stato denunciato per lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Inoltre a breve la procura gli sospenderà la patente.

P.G.R.