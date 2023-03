I volontari dell’associazione "Viviamo in positivo" Diffondono gioia e buonumore in modo virale

L’associazione "Viviamo In Positivo VIP Italia" coordina 71 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino. Le associazioni federate con VIP Italia OdV organizzano e conducono le attività di volontariato in modo autonomo ma con valori, modalità e regole comuni. L’Associazione VIP Pavia Onlus è nata nel 2002, è composta da 62 clown volontari che svolgono la propria attività offrendo sostegno, ascolto, solidarietà, allegria e spensieratezza in ospedali e strutture di assistenza geriatrica.

I volontari clown VIP seguono un percorso formativo iniziale di base che consente di acquisire le competenze necessarie per il servizio; questo corso, dalla durata di un week end ed è aperto a tutti, purché maggiorenni. Ci si accede previo colloquio conoscitivo e, terminato il corso, il volontario effettua un periodo di “tirocinio” nel quale, guidato da clown più “anziani”, ha modo di sperimentare ed affinare quanto appreso durante la formazione.

Il volontario VIP ha una missione ben precisa e definita: diffondere in maniera “virale” gioia e buonumore, cercando di alleviare, attraverso qualche momento di divertimento, la sofferenza e il disagio dovunque ci sia bisogno di un sorriso indispensabile per superare la sofferenza. Domenica 13 maggio in piazza della Vittoria a Pavia verrà organizzara la "Giornata del naso rosso"aperta a tutti.