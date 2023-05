I vigili del fuoco salvano quattro gattini E poi li adottano

Non è chiaro come fossero finiti in un tombino in via Pescherone a Sant’Angelo Lodigiano, fatto sta che i quattro gattini ieri, attorno alle 13.30, miagolavano così forte che una passante li ha sentiti e poi scorti tra le fessure del chiusino ed ha potuto così lanciare l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Angelo che li hanno recuperati da quella trappola profonda cinquanta centimetri e tratti in salvo. Alla fine però non c’è stato bisogno di chiamare nessun rifugio per gatti visto che tutti i felini sono stati adottati dai pompieri che sono intervenuti.