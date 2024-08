Guendalina uccisa dai ladri. La sua morte aiuta altri cani

VIGEVANO (Pavia)

La speranza si è già avverata, riuscendo a trasformare il dolore in generosità tradotta in quasi diecimila euro raccolti. "Guendalina aiuta" è la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma Gofundme in memoria della cagnolina trovata morta nella lavatrice rotta in garage, uccisa dai ladri che l’hanno zittita per sempre per mettere a segno il furto nell’abitazione a Vigevano. Un gesto atroce scoperto dalla famiglia solo dopo aver lanciato un primo, inutile, appello dopo il furto. Temevano che potesse essersi persa, magari messa in fuga dai ladri, la realtà è stata ancora più spietata. E se già era stata grande la risposta dei vigevanesi nelle prime ore delle ricerche, la drammatica fine della cagnolina ha commosso ancora di più. Con una risposta ben oltre le aspettative alla raccolta fondi, lanciata dalla famiglia di Guendalina, "da devolvere interamente al canile di Vigevano, luogo in cui l’abbiamo incontrata per la prima volta".

Aveva solo pochi mesi di vita quando, 5 anni fa, la cagnolina era stata adottata nel canile di via Valletta Fogliano. "Speriamo che il tragico episodio – l’appello lanciato con la raccolta fondi – non passi inosservato e trasformare il male che ha ricevuto in bene". Così è stato, la brutale morte di Guendalina ha commosso a tal punto che ieri, al quarto giorno, è stato quasi raggiunto l’obiettivo fissato a 10mila euro, cifra raddoppiata dopo l’immediato raggiungimento dell’iniziale obiettivo di 5mila euro.

Stefano Zanette